Sokk a magyar bokszban: a tatabányai tehetségért már Kovács Kokó István is aggódik

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Tatabányai SC ökölvívója, a 20 esztendős Oláh Levente a közelmútban a harmadik helyen végzett a hazai rendezésű, a Földi Imre Sportcsarnokban magtartott országos bajnokságon, mégpedig a 65 kg-os súlycsoportban. Leventéről Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének a versenyt a helyszínen végigkövető elnöke is megosztotta véleményét lapunkkal.

Oláh Levente nem teljesítette a MÖSZ elvárásait

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kokó szerint Oláh Levente megrekedt a fejlődésben

– Levente 2021-ben korosztályos Európa-bajnokságot, két éve pedig magyar bajnokságot nyert, azonban úgy tűnik, hogy az elmúlt egy évben megtorpant a fejlődése, rosszabb helyzetben van, mint korábban – nyilatkozta az amatőrként világ- és olimpiai bajnok, profiként pedig szintén világbajnok egykori kiváló ökölvívó.

– Azt látom az egyik problémának, hogy Levi mindent erőből akar megoldani. Ez korosztályos versenyeken még működhet, azonban a felnőttek mezőnyében, ahol 20 év is lehet a különbség a versenyzők között, már nem. Nem a stílusával van baj, hiszen mások is küzdenek hasonló harcmodorban, hanem azzal, hogy ehhez nem elég mély a tudása, technikailag és taktikailag is le van maradva. Jelenleg nem látom, hogyan tudna másképpen bunyózni – fejtette ki a Kokó, aki rátárt a további gondokra is.

– A másik problémát abban látom, hogy csak az edzőjére, Kardos Józsefre hallgat. Mások tanácsait nem fogadja meg, pedig Tatabányán például Erdei Zsolt is a segítségére lehetne. Az utóbbi időben nem hozza az elvárt eredményeket, ráadásul a központi összetartásokon sem vett részt, pedig csak a Tatai Edzőtáborig kellett volna eljönnie. Erre már a szövetségi kapitány, Emanuele Renzini is felhívta a figyelmét. Vannak olyan ökölvívók, akik szintén csak a saját edzőjükkel kívánnak dolgozni, de Leventénél az utóbbi időben ennek nem látjuk az eredményét. Nem vagyunk vele megelégedve, így a MÖSZ már nem támogatja központilag. Évente 60-80 milliót költünk sportolói szerződésekre, de ezért el is várunk valamit. A versenyek mellett a központi edzőtáborokon is részt kell venni, emellett a MÖSZ terveit elfogadni – tudtuk meg a sportvezetőtől, aki elmondta javaslatait is.