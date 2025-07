Generációváltás a rendelőkben: egyre több a női orvos

Több orvos dolgozik Komárom-Esztergomban, mint négy éve, de az adatok mögött izgalmas folyamatok rajzolódnak ki. Az orvosi pálya egyre nőiesebb, miközben a férfiak többsége már nyugdíjhoz közelít. A nyugdíjas orvosok már több várost is lépésre kényszerítettek.

Az adatok szerint egyre több a núői orvos a férfiak között pedig sok a nyugdíjas orvos.

Fotó: Szendi Péter

Nolcszáz orvos dolgozik Komárom-Esztergom vármegyében a Központi statisztikai Hivatal adatai szerint. Ez önmagában is jelentős szám, de még izgalmasabbá válik, ha megnézzük, kikből is áll ez a közösség. A statisztikák szerint a rendelőkben ma már másfélszer annyi női orvos dolgozik, mint férfi: 470 nő és 330 férfi praktizál a megyében.

Nőtt a nyugdíjas orvosok száma

A nemi arányok eltolódása mellett az életkori megoszlás is beszédes. A férfi orvosok többsége ugyanis 60 év feletti: a 330 férfi közül 38-an vannak a 60–64 éves korosztályban, 52-en 65–69 között, és 61-en már a 70-et is betöltötték. Ez azt jelenti, hogy minden második férfi orvos nyugdíjaskorú vagy közel jár hozzá.

Összehasonlításképp: 2020-ban még csak 27 orvos volt 70 év felett, és a 305 férfi orvos egyenletesebb életkori eloszlásban dolgozott. A legtöbben a 60–64 évesek (39 fő) és a 65–69 évesek (47 fő) voltak, de a középkorosztály is jól képviseltette magát.

A női orvosok között fiatalabb korcsoportok is markánsabb számban jelennek meg: jelenleg például 46–46 nő dolgozik a 30–34 és 35–39 éves korosztályból, de a 40-es éveikben járó orvosnők száma is meghaladja a 100-at. A nők körében az idősebb, 60 év feletti korcsoport is jelen van, de az eloszlás sokkal kiegyenlítettebb, mint a férfiaknál.