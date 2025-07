Mindenki Kati nénije 56 éve jár iskolába, 42 év után nyugdíjba vonul

Krutilla Katalin 1983-ban lépett be először a Pólya György Általános Iskolába, és soha nem fordult meg a fejében, hogy elmegy innen. 42 év után most nyugdíjba vonul. Azt mondta, kíváncsian várja, hogy mit érez majd, hogy már nem csengetnek be neki.

Fotó: Hagymási Bence

56 éve határozza meg az iskola az életét: 42 év után nyugdíjba vonul

– A tanításba nem lehet belefásulni, az igazgatóságba annál inkább. 15 éve vagyok igazgató, előtte tanító néni voltam. Olyan igazi tanító néni voltam, aki élt-halt magáért a tanításért, a gyerekekért. Azt gondolom, én arra születtem, hogy tanítsak. Szerencsés vagyok, a Jóisten a tenyerén hordoz, mert nem volt még olyan gyerek, akit én ne tudtam volna szeretni. A gyerek pedig érzi, ha szeretve van és ha szeretve van, mindent meg is csinál. Minden erőlködés nélkül tudom szeretni a gyerekeket. Tanítani is csak úgy szerettem, ha én magam is élveztem. Mindig úgy készültem az óráimra, hogy az élmény legyen. Volt olyan szülő, akit aggasztott, hogy mindig csak játszunk az órán, aztán az élet mégiscsak engem igazolt. Bevált a módszerem. Ha elmondok, elmagyarázok valamit, bár megérti, de nem teszi magáévá a gyerek, játszva pedig igen.

Mindene volt a tanítás

– Nekem a tanítás szerelem volt, imádtam. Mindig iskolát akartam csinálni. A tantervek, a vezetők, a csengetési rend, és minden egyéb velejárója az iskolának korlátok közé szorítanak. Én pedig mindig feszegettem ezeket a korlátokat. A barátaimmal - akik egyben a kollégáim voltak, és hasonlóan gondolkodtunk - akartunk alternatív iskolát létrehozni, de ez pénz hiányában nem jött össze. Aztán jött a lehetőség, hogy iskolát vezessek, és ebben megláttam egy nagy esélyt. A kollégáim mind úgy gondolkodnak gyerekről, iskoláról, tanításról, mint én. Mi egy nagyon gyerek centrikus iskola vagyunk, visszajelzéseket kaptunk arról, hogy a gyerekek szeretnek idejárni. Az biztos, hogy megteszünk mindent a gyerekek érdekében.

– Vannak olyan esetek, hogy sok-sok évvel ezelőtt tanítottam egy diákot, mostanra szülő vált belőle és a gyerekét tanítom.

Ez jól eső érzés, mert akkor látom, hogy amit tanítottam, annak a gyereknek, aki most szülő, az jó volt, hiszen egész máshogy áll a gyerekhez, mint az a szülő, aki nem kapott ilyen tanítást. Nagyon megható érzés, hogy a szülő élvezte itt a diákéveket és ezt szeretné a gyerekének is átadni.

Úgy mentem el nyugdíjba, hogy a búcsúebéden azt mondtam: a gyermekeink lelkével nagyon nagy a baj, és nem is látom a megoldást. Nincs kivel beszélgetniük, nem olvasunk nekik meséket, nem szerzünk közös élményeket, hanem csak úgy vagyunk. Pici gyerekkorban még annyira nem, de 5. és 6. osztály körül már látszani kezd ez a probléma és nagyon nehéz hozzáférni az olyan gyermekhez, akihez előtte nem akart hozzáférni senki. Sokkal jobban kellene odafigyelni a gyerekek lelkére otthon is, és az iskolában is.

- mondta a tatabányai általános iskola igazgatónője hozzátéve azt, hogy kollégáinak azt adta "házi feladatnak", hogy keressenek erre megoldást.