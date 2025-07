Szigorú szabályok, meglepő részletek: ezt ellenőrzik most a nyári táborokban

Ahogy megérkezik a vakáció, gyerekek ezrei vesznek részt napközis vagy bentlakásos táborokban szerte Komárom-Esztergom vármegyében. A szülők többsége ilyenkor joggal teszi fel a kérdést: vajon biztonságban van-e a gyereke a nyári táborban? Milyen feltételeknek kell megfelelniük a táborszervezőknek, és ki vigyáz arra, hogy ezek valóban teljesüljenek?

A Kuny Domokos Múzeum régész nyári táborára már tavasszal betel minden hely

Fotó: Beküldött fotó

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt kérdeztük a nyári táborok szabályozásairól. Válaszukból kiderült, hogy minden évben felhívják a figyelmet a táborszervezés legfontosabb közegészségügyi és biztonsági követelményeire, de ezzel nem ér véget a feladata: szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is végeznek. A cél, hogy a gyerekek testi-lelki jólléte biztosított legyen, és a jogszabályi előírások minden pontban teljesüljenek.

A nyári táborok szabályai

A hatóság külön honlapon teszi közzé az aktuális tudnivalókat, és az ellenőrzések is ezekre a szempontokra épülnek. Idén eddig a hivatal nem közölt részletes adatot arról, milyen hiányosságokat tártak fel a vármegyében, de a tapasztalatok szerint a leggyakoribb hibák a bejelentési kötelezettségek elmulasztásához, a higiéniai szabályok megsértéséhez vagy a tábori orvosi ellátás hiányosságaihoz köthetők.

A jogszabályok alapján a tábort a kezdete előtt legalább három héttel be kell jelenteni a területileg illetékes járási hivatal Népegészségügyi Osztályán. Ha a tábor több járás területét érinti – például vándortábor esetén –, akkor a bejelentés a vármegyei kormányhivatalhoz tartozik. A hivatal nyomtatványt is biztosít ehhez, és külön ajánlást tesz közzé a szervezők és szülők számára is.