Az élvezetek évszaka, fotókon a Fényes Fürdő

Tombol a hőség. Itt a nyár, strandidő. Sőt, mi több... már az első fele le is járt.

A fiatalok is önfeledten pancsolnak nyáron

Fotó: Hagymási Bence

Észre sem vettük, de már túl vagyunk a nyár felén

Július végét írjuk, egyre távolodik a nyár és sokak bánatára közeledik az ősz. A strandok állandóan telítve vannak, ez alól a tatai Fényes Fürdő sem kivétel. A gyerekek nevetve játszanak a vízben, egy-egy felnőtt pedig morgolódik, hogy lefröcskölték, a másik típus pedig vidáman ugrik egy hasast. A nappalok hosszúak, így sokáig mulathatjuk az időt a kertben, ami azért is fontos, mert a grillezés is elengedhetetlen része ennek az évszaknak. Ez az évszak az, amit csak kevesen nem szeretnek, és valójában talán az is szereti a nyarat, aki nem vallja be. Olyan ez, mint a péntek: egész héten a pénteket várjuk és egész évben a nyarat. Már a szabadságot is megtervezzük januárban.