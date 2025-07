Segélykérő kézjel mentette meg a nő életét a benzinkúton

Egy veszprémi nő egy benzinkút dolgozójához fordult segítségért a nemzetközi kézjel használatával. Ezt a néma segélykiáltást mindenkinek ismernie kell.

Behajlított hüvelykujj, amelyre rácsukódik a többi négy ujj: ez a nemzetközileg elismert segélykérő kézjel mentette meg a nő életét, aki családon belüli erőszak áldozata volt, számolt be a Tények riportja alapján a Veol.

A nő egy balatoni benzinkútra tért be párjával, akitől még a mosdóba is ki kellett kéredzkednie. A benzinkúton ezzel a kézjellel jelezte az ott dolgozóknak: bajban van. A dolgozók kapcsoltak és értesítették a rendőrséget, a férfit elő is állították.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2024 decemberétől az ittassága miatt napi rendszerességgel, ok nélkül bántalmazta a nőt közös veszprémi albérletükben - mondta el Cs. Varga Edit, a Veszprém Vármegyei főügyészség főügyésze. Mint folytatta: egy Balaton-parti településre költöztek, a férfi itt is verte párját. A főügyész kiemelte: a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt a férfit egy hónapra letartóztatta a bíróság.