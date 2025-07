Fontos bejelentést tett az MVM Next: rengeteg fogyasztót érinthet

Az E.ON az informatikai rendszereinek egységesítését végzi júniusban és júliusban, amely érinti az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit is. Emiatt több változásra kell számítani: megszűnik az ELMŰ Hálózati Kft. online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása, új kapcsolattartási e-mail és postacím lép életbe, valamint egyes ügytípusok esetében hosszabb átfutási idő, akár 3 hetes késés is előfordulhat – különösen az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számláival kapcsolatban.

MVM Next számlák: csúszások, tájékoztatás, változások

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint azok az ügyfelek, akiknek 2025. június 22. és július 15. közé esik az éves leolvasási időszaka, illetve okosmérővel rendelkeznek, akár háromhetes késést is tapasztalhatnak az elszámoló számla érkezésében. Ennek oka, hogy a leolvasási és mérési adatok az E.ON-tól a megszokottnál később érkeznek meg az MVM rendszerébe.

Az érintetteket az MVM Next e-mailben és postai úton is értesíti, a tájékoztatás tartalmazni fogja az egybecsúszó számlák fizetési rendjét és a halasztott fizetés lehetőségét.

Az E.ON hangsúlyozza, hogy az átállás idején a hibabejelentések, visszakapcsolási igények és a leolvasók tevékenysége zavartalan marad.

A személyes, telefonos és online ügyintézés az új rendszer elindulásával, július 10-étől minden ügyfél számára újra teljeskörűen elérhető lesz.

További részletek az MVM Next oldalán olvashatóak.

