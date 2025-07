MRI-géphez csapódott a férfi, belehalt- videón, miért hallgass az egészségügyisekre vizsgálat előtt

Tragédia rázta meg július 16-án az Egyesült Államokbeli westburyit: az Old Country Roadon található Nassau Open MRI-ben súlyos baleset történt, amelybe egy ember meghalt, írta meg a Tények a Daily Record cikke alapján.

Az MRI gépterembe belépve szinte beszippantotta a gép - belehalt sérüléseibe.

MRI géphez csapódott, belehalt a férfi

Az MRI vizsgálat előtt mindig figyelmeztetik a pácienseket: ne lépjenek be a terembe fémtárgyakkal, mert a gép erős mágneses mezőt generál - ez pedig veszélyes lehet. Sajnos egy 61 éves férfi nem hallgatott az egészségügyi személyzetre a Nassau Open MRI-nél. Magén hagyta a nyakláncát, az MRI gép pedig egyből magához rántotta őt.

A férfi a rendőrség információi szerint azért ment be, mert az MRI-vizsgálat alatt levő rokona sikoltozását hallotta. A szobába belépve szinte hozzácsapódott a géphez és másnap belehalt sérüléseibe a kórházban, írta a CBS News. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A Szent Borbűla Kórházban is van MRI vizsgálat, a kórház honlapján is külön felhívják a figyelmet az MRI-ben ékszerek levételére vizsgálat előtt. Sőt: arról is szólni kell, ha valakinek pacemakere vagy más, beültetett tárgy van a testében. Ilyen például egy rögzítőcsavar, fémprotézis, stb.