Endurósok, quadosok az erdőben? Itt a válasz, hol (nem) szabad csapatni

Nemrég a rendőrök a Pilisi Parkerdő és a Bajnai Erdészet részvételével ellenőrizték a Tokodaltáró környékén levő, természetvédelmi területeket - nem véletlenül: ugyanis a Gete-hegynél többször is előfordult, hogy illegális motorosok bukkantak fel. Az erdőben motorozásnak is vannak szabályai, a természetvédelmi terület szabályai pedig még szigorúbbak, akár rendőrségi ügy is lehet a szabálytalankodásból.

Lehet motorozni az erdőben? Utánajártunk a motorosokra quadosokra vonatkozó erdei és természetvédelmi szabályoknak.

Tilosban a motoros a természetvédelmi területen? Intézkedtek a rendőrök

A rendrség tájéoztatása szerint az ellenőrzés célja a természetkárosítás, az erdő élővilágát veszélyeztető illegális hulladéklerakás, a motorozás és quadozás megelőzése és megakadályozása.

Legutóbbi akciójukban a Dorogi és az Esztergomi Rendőrkapitányság mellett a Készenléti Rendőrség egyenruhásai, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Bajnai Erdészet munkatársai is részt vettek. Az ellenőrzést terepjárókkal, elektromos motorokkal hajtották végre és drónt is bevontak, hogy a teljes érintett területet alaposan átvizsgálhassák.

A terület amellett, hogy Natura 2000 természetvédelmi terület, még Tokodaltáró helyi védettsége alatt is áll. Petrik Józseftől, Tokodaltáró polgármesterétől tájékozódtunk a mostani ellenőrzés kiindulópontjáról és a probléma forrásáról.

Mint felidézte: öt évvel ezelőtt, képviselő testületi döntéssel helyi védettséget kaptak a Tokodaltárón túli területek, épp a sok motorosok jelenléte miatt. A motorosok gyakorlatilag felszántották a környéket a járműveikkel, romboló volt a természetre, környezetre, ezért született a döntés.

A polgármester elmondta azt is, hogy sajnos hiába a védettségre felhívó táblák jelenléte, sokak szemében szálka a tilalom: a táblákat kitörték, felgyújtották. És a motorozás sem szűnt meg, így nemrég helyi lakosok kérték a rendőrségi ellenőrzést, hiszen a motorozás, quadozás alapvetően tilos a területen.

A rendőrség egyébként felhívta a figyelmet, hogy a szabálysértések visszaszorítása érdekében hasonló ellenőrzésekre a jövőben is lehet számítani.

Mikor tilos és mikor engedélyezett az erdei motorozás?

Az erdőben, erdei utakon, földutakon sokan motoroznak - sokszor „illegálban”. Bosszantó is, amikor erdei ösvényeken búg fel egy enduro vagy crossmotor hangja. A szabályozásról a Pilisi Parkerdő Zrt.-től kértünk állásfoglalást. A Parkerdőhöz tartozó Bajnai Erdészet kezeli a Gete-hegy térségének erdei területeit is, összesen mintegy 7500 hektáron gazdálkodik a Gerecsében és a Zsámbéki-medencében.