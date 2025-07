Hatalmas fejlesztés készül Tatabányán, sok beteget érint a változás

Az ország eddigi legmodernebb mobil CT (Computer Tomográfiás) kamionja egy tatabányai műhelyben készül. A fejlesztés nemcsak technológiai szempontból különleges, hanem jogi és műszaki besorolása is fejtörést okozott a hatóságoknak: jármű vagy építmény? Ugyanis, ha halad, akkor jármű, ha azonban megáll, kitelepül, és működésbe lép, már építményként kell kezelni.

Tatabányán épül az ország legkorszerűbb mobil CT kamionja. Bármelyik kórház mellé kitelepülhet, hogy ellássa a betegeket

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A különleges szerkezetet a Hidegkuti Műhely Kft. a Vatner Kft.-vel – kaposvári székhelyű orvostechnológia eszközök gyártó és forgalmazó - szoros együttműködésben építi, valósítja meg. Részletekről Hidegkuti Martin ügyvezető mesélt a Kemma.hu-nak.

Épül a mobil CT kamion

– A projekt onnan indult, hogy a Vatner Kft. kereste meg kollégámat, Pintér Sándort, akivel már 15 évvel ezelőtt is együtt dolgoztak egy hasonló mobil CT kamion megépítésében – idézte fel Hidegkuti Martin.

Hidegkuti Műhely Kft. korábban is járműfelépítmények gyártásával foglalkozott – például az Antenna Hungáriának is készítettek már közvetítőkocsikat is –, de sugárvédett mobil egészségügyi egységet eddig még nem készítettek. A mostani projectben 2025 július közepe volt a határidő, ekkorra kellett elkészülnie a teljes mobil CT egységnek.

– A legnagyobb kihívást a sugárvédelem jelentette – hangsúlyozta az ügyvezető. – A CT sugárvédelme miatt a vizsgálótér falaira, padlójára és végül a mennyezetre is másfél milliméter vastag ólomlemezt kellett beépíteni, mindehhez egy speciális ragasztási technológiát kellett fejlesztenünk, hogy az ólom a terhelés alatt is stabil maradjon, és ne váljon el a padló és a falak szerkezetétől.

A legkorszerűbb CT berendezést építették bele a teljes sugárvédelemmel ellátott kaminba

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kihívások és megoldások

Szintén nagy feladat volt az oldalirányba kitolható rész sugárvédelme. Ugyanis a kamion szélessége a közúti használat miatt maximálva van. Viszont a készülők használata közben ennél nagyobb helyre van szükség. Így a kamion kitelepülése során a vizsgálóhelység falait mindkét oldalon ki lehet tolni. Azonban ezt a részt is tökéletesen zárttá kellett tenni, hogy a legkisebb sugárzás se szivároghasson ki. Az elkészült jármű sugárzási értékeit az Országos Atomenergia Hivatal mérte meg és hagyja jóvá.