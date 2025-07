Erőszakba fulladt Missh koncertje, döntött a bíróság a botrány ügyében

A komáromi születésű Missh az utóbbi években nemcsak a zenéje, hanem erőszakos ügyei miatt is gyakran szerepel a hírekben. A botrányairól elhíresült rapper körül most ismét forrni kezdett a levegő: egy júliusi éjszakán egy szórakozóhely előtt kialakult verekedés miatt került a hatóságok célkeresztjébe, és az ügy bíróság elé is került.

Missh sorsáról most döntött a bíróság, miután brutálisan megvert egy taxisz

Forrás: Instagram/Mr.Missh

Újabb balhé Missh körül

Az eset még július 25-én történt Szolnokon, ahol egy zárt körű rendezvény előtt tömegverekedés tört ki. A dulakodás során ásóval és székekkel estek egymásnak a felek, a hatóságok több személyt is kihallgattak. Az ügyészség letartóztatást kezdeményezett, de , hogy hogy döntött a bíróság, itt olvashatod.

Korábban egy taxisofőrt vert meg Missh legutóbb szilveszter előtt kavart botrányt, amikor tízezer forinttal akart Törökbálintról Tatára taxizni, de miután a vitából erőszak lett, a sofőrt súlyosan bántalmazta. A rendőrség a helyszínen lépett közbe, a taxis kórházi ellátásra szorult, Missht pedig rongálás és súlyos testi sértés gyanújával vették őrizetbe.