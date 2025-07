Itt az erdélyi csórékolbász recept - így készíts a grilledre erdélyi finomságot

A fűszeres darált húsból készült ételek száma szinte a végtelennel egyenlő. Most hoztunk egy variációt nektek Erdélyből. Ez az erdélyi csevapcsicsa, a mics amelyet most ti is elkészíthettek.

Erdély tradicionális étele, a mics

Forrás: blog-matusz-vad.hu

Erdély tradicionális étele, a mics

A grillszezon közepén próbáljátok ki ezt a tradicionális finomságot. A mics Erdély, tágabb értelemben Románia tradicionális étele, nincs olyan hely Erdélyben ,ahol ne futna bele az arra járó. A tradicionális erdélyi étel tulajdonképpen rokona a délszláv csevapcsicsának és a magyar fasírtnak. A csevap és a mics, vagy más néven mititei is török hódoltság korából származó étel.

A mics receptjével nem tudtuk mellélőni, mondjuk is. Az Erdélyi Receptek oldalon részletesen felsorolják a hozzávalókat. Eszerint kell hozzá:

jó minőségű marha darálthús (in, hártya mentes marhacomb)

zsírosabb disznóhús (tarja, csont és bőr nélküli oldalas)

marhacsontból készült csontlé (sótlan)

fokhagyma

szódabikarbonát

só

őrölt fekete bors

szárított csombor

pirospaprika (opcionális, a sok sütéskor keserűvé teheti)

faszén a sütéshez

Az arányok egyrészt ízlés másrészt recept dolga. Az általunk talált receptben még hozzáteszik: a disznóhús lecserélhető bárányhúsra is, amelyből egyébként Erdélyben sokféle ételt készítenek.

Az alapos előkészítés bár sok időt vesz igénybe, mégis megéri, hiszen egy igazán aromás, ízletes húskeveréket kapunk, amelyet nincs más dolgunk, mint megformázni és a faszén felett megsütni. A jó mics kívül ropogós, belül puha. MUsárral, kenyérrel és uborkávaéltálaljuk.