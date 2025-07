Általános iskolában oktathatják a mesterséges intelligenciát

Nemrég Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint Magyarországon elindulhatna a mesterséges intelligencia teljes körű oktatása egészen az óvodától az egyetemig. A kormánybiztos egy interjúban ki is fejtette ennek megvalósítását.

Mesterséges intelligencia: már a diákok is használják

Forrás: pexels.hu

Mesterséges intelligencia: már általános iskolában fontos lehet?

Palkovics László az Economx-nak adott interjút a Mesterséges intelligencia a gazdaságélénkítésben betöltendő szerepével, a digitális világ kihívásairól és a deepfake-veszélyekről is. Az interjúban kitért arra is, hogy a felsőoktatás speciális képzései mellett már általános iskolában megindulhat az AI oktatása, akár szeptembertől, hiszen a diákok például egy egyszerű ChatGPT-funkción belül már használják is azt.

–Persze vannak szabályok, van Nemzeti Alaptanterv, de ha a tanároknak tudunk eszközt adni a kezükbe, akkor az iskolai tantervek keretein belül már most elkezdhetik oktatni. Elég, ha a tanár elmondja: „Gyerekek, itt a ChatGPT, ez kérdez és válaszol, hasznos dolog. De amikor használjátok, gondoljátok át, hogy mit csináltok. Használjátok nyugodtan, de ne verjétek át magatokat vele. Írjátok meg a házi feladatot magatok, de ellenőrizhetitek vele. Nézzétek meg, hogy mit írt a ChatGPT, ti mit írtatok, és tanuljatok a különbségből.” A lényeg, hogy a saját tudás, a saját gondolkodás mindig a legfontosabb marad-részletezte Palkovics László.

A mesterséges intelligencia nem ördögtől való

A kormánybiztos a Magyar Nemzetnek adott interjúban , ma már nincs olyan terület, ahol ne használnánk MI-t, csak más-más intenzitással és mélységben tesszük ezt. Mint hangsúlyozta, fontos az MI-vel kapcsolatos tevékenységek koordiná­ciója, amelyben a kormányzatnak jelentős a szerepe, például annak a szabályozása, hogy az állami alkalmazásokhoz elegendő egy közös eszköz. Mint kitért rá, a mesterséges intelligencia például az autógyártásban is jelen van.

Diákok is használják?

A mesterséges intelligencia már-már a mindennapunk része. Gondoljunk csak az AI-jal generált képekre, a ChatGPT-re, a Messengerbe épített ilyen funkcióra. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024 őszén egy tanulmányt is készített a 13-16 éve korosztály MI-használati szokásairól, találta meg szon.hu.