Gyászba borult a mentőszolgálat oldala, mindenki csak találgat

Július 28-án reggel került ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook-profilképére a gyászszalag. A mentők rendszeresen megemlékeznek elhunyt bajtarsaikról, és a kommentelők is az aggodalom hangján kérdezik, mi történt.

A mentőszolgálattal mindenki együttérez

A kérdések többről tanúskodnak, mint az emberi kíváncsiság, ugyanis megemlékező posztot egyelőre nem közöltek a mentők. 2022-ben Dr. Schlosser István mentőorvosról emlékeztek meg a tatabányai bajtársak, míg az OMSZ 2023-ban még a tatabányai mentőállomás hű kutyájának, Presztonnak is szentelt bejegyzést, miután elpusztult. A mostani fekete szalag kapcsán is sokan fejezték ki részvétüket, már "látatlanbanban" is.

Időközben kiderült: aranyszívű bajtársukat, a fiatal édesapa Ecet Zsoltot veszítette el a mentők közössége. További részletek friss cikkünkben.