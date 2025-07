Európának szüksége van egy George Washingtonra - hangzott el az MCC Feszten

- Nyolcvan év után Európának saját lábára kellene állnia. Az Egyesült Államoknak nem kell regionális szláv konfliktussal foglalkoznia – hisz nem 1945-ben vagyunk- fogalmazott. Az Egyesült Államok 18. századi, az Európától való függetlenségi törekvéseivel hozta párhuzamba ezt. Szerinte itt az ideje, hogy az USA ügyeiből kiszálljon Európa, leváljon és önállósodjon.

– Most arra van szükség, hogy Európa önálló legyen. Európának a saját George Washingtonjára van szüksége! - jelentette ki érzékletes példával.

Káros liberalizmus: az unió lázas

Az Európai Unió jelenlegi gyenge helyzetét, gazdasági, társadalmi problémáit Patrick Deneen szerint a liberalizmus okozza. Ez egy naivitást, amely a Biden-kormányzás idején Amerikát is eluralta, mondta. Amerika kezd túl lenni ezen, az EU azonban benne van, fogalmazott a szakember.

– Az unió vezetői betegek és lázasak. Az Európai Unió vezetése szerint, ha megszüntetjük a különbségeket a népek között, akkor lesz béke. Ez naiv nézet, ignorálja a meglévő különbségeket. Amely végső soron az unió kárára lesz hosszú távon- mondta.

Orbán Balázs szerint az EU vezetése az országokat két részre osztja: jókra és rosszakra. Így óhatatlan a konfliktus – az EU hazánkat a rosszak közé sorolja, aki nem áll be a sorba. Az intellektuális kiindulópont pedig elvihet a harmadik világháborúhoz, vélte.

A háborúkat a mesterséges intelligencia vívja

A digitális világ egyre gyorsuló kihívásairól is szó volt, amely nem csak a mindennapjainkra van hatással, hiszen a globális hatalmi harcban is bevett eszköz. Kína és az USA is fejleszti a mesterséges intelligencián alapuló eszközöket, fegyvereket.

Patrick Deneen szerint a konzervatív oldal Kínáról alkotott véleményén is módosítani kellene, hiszen jelenleg Kína a "rossz".

–Az USA-Kína versengés mentén pedig országok, nemzetek, népek élnek, akik talán nem is akarnak részt venni ebben a versengésben. Az AI átalakítja a világ erőviszonyait is: a szövetségesek és ellenségek is erősen használják, a háborúkat a mesterséges intelligencia vívja majd, Kína a "rosszfiú", katonailag előtte kell lennie az USA-nak - az USA szerint. Az igazi probléma azonban, hogy az AI minket is eluralhat, felülbírálhat. És ez nem sci-fi, hanem a valóság - fogalmazott a professzor.