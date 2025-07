Többnapos leállás jön ennél a magyar banknál, még készpénzt sem vehetsz fel

Fontos bejelentést tett az ország egyik legnagyobb pénzintézete. Az MBH bankleállása már a nyakunkon van, amely több napig fog tartani. Ennek következtében több olyan korlátozásra is lehet számítani, amelyek a bank ügyfeleit közvetlenül érintik. Hogy mire lehet számítani augusztus 1-3. között, azt most részletesen elmondjuk.

Az MBH bankleállása több napon át tart majd augusztus elején

MBH bankleállás, ezeket neked is muszáj tudnod róla

A pénzintézet a honlapján tájékoztatta arról ügyfeleit, hogy a bank informatikai rendszerének korszerűsítése miatt július 31-én részleges bankszünnapot, míg augusztus 1. és augusztus 3. között teljes bankszünnapokat fognak tartani. Felhívták a figyelmet arra, hogy ebben az időintervallumban az ügyfelek fennakadásokat tapasztalhatnak az elektronikus csatornáink elérésében, a készpénzfelvételben, valamint az elektronikus bankfiók elérésben is. Hozzátették, hogy biztosítani fogják a digitalizált kártyahasználatot, így az Apple Pay és Androidos fizetés is gondtalanul működik majd. Az MBH Bank arra is kitért, hogy a szünnapok alatt az ügyfél számlájára a beérkező összeg jóváírása sem történik meg.

Így számíthatsz a bank elektronikus oldalainak elérésre

A telefonos ügyfélszolgálat, vagyis a Telebank július 31. 22:00 és augusztus 3. 23:59 között csak korlátozott ügyintézéssel (csak kártyatiltás és általános információkérés) lesz elérhető.

A lakossági és vállalati mobilbank, netbank szolgáltatásaink⁣ 2025. július 31. 22:00 és 2025. augusztus 03. 23:59 között nem lesznek elérhetőek.

Július 31. 22:00 és 2025. augusztus 3. 23:59 között az SMS értesítések⁣ nem érkeznek meg.

A Videobank szolgáltatás július 31. 20:00 és 2025. augusztus 4. 08:00 között nem lesz elérhető.

Így használhatod ezeken a napokon a bankkártyádat

A bank akadálytalanul biztosítja a szünnapokon a digitalizált kártya használatot (pl. Apple Pay és Androidos fizetés), a fizikai betéti- és hitelkártyás vásárlást, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot.

Az ATM-en keresztüli készpénzfelvétel szolgáltatásban 2025. augusztus 02-án átmeneti, részleges szolgáltatáskiesés várható.

A készpénzbefizetésre alkalmas bankkártyákkal nem lesz lehetőség ATM-en keresztüli készpénzbefizetésre július 31. 22:00 és augusztus 3. 23:59 között.

A betéti- és hitelkártyákkal végzett internetes vásárlásokban július 31. 22:00 és augusztus 3. 23:59 között fennakadások lehetnek.

Azonban nem csupán ezekre a korlátozásokra és kiesésekre lehet számítani, további részletek a bank weboldalán olvashatóak. Idén már több szolgáltató is jelentett be leállás, ahogy arról beszámoltunk, többek között a Telekom, az OTP Bank, valamint a NAV is.