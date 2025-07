Ősbúzából sült a lepény a tatai aratáson, a polgármester is sarlót ragadott

Közben a Malomkert udvarán álló kemencében már sült a friss lepény, amely szintén az ősbúzából készült. A friss, meleg, ropogós lepény aljára Michl József keresztet vetett, majd maga törte meg, és kínálta meg vele a jelenlévőket.

A város célja, hogy a Malomkertben létrejöjjön egy tanító, szemléletformáló tér, ahol minden generáció megtapasztalhatja a termőföld és az élelem kapcsolatát. A búza vetése, gondozása, aratása – mindez nemcsak fizikai munka, hanem hagyomány és tisztelet is, amely összeköti a múltat a jövővel.

A most learatott alakorbúza története tehát még csak most kezdődik igazán. Hamarosan a malomkövek közé kerül, és lisztként új életet kezd, hogy az ünnepi kenyér formájában jusson el a tataiak asztalára – emlékeztetve mindenkit arra, honnan is jön a mindennapi falat.