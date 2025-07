Magyarország Tortája idén igazi ízutazást ígér

A Jánoska Cukrászda és Sztaracsek Ádám neve akkor egy csapásra országosan ismertté vált, és azóta is számos elismerést zsebeltek be különböző versenyeken, különösen fagylaltjaikkal. A 2018-as siker pedig Komárom nevét is beírta az ország tortatörténelmébe.

Tortákkal ünnepel az ország

A „Magyarország Tortája” címet minden évben az államalapítás ünnepéhez, augusztus 20-ához kapcsolódóan ítélik oda. A cél nemcsak az édességek népszerűsítése, hanem a magyar cukrászat kreativitásának és sokszínűségének bemutatása. A versenyben kizárólag új, korábban nem forgalmazott tortákkal lehet nevezni, és fontos szempont, hogy az alapanyagok hazaiak legyenek, valamint az ízvilág kapcsolódjon valamilyen módon Magyarországhoz.

A győztes torták receptjei minden évben csak a versenyt követően válnak nyilvánossá, addig kizárólag a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének tagjai készíthetik el hivatalosan. Ez garantálja a minőséget és a hagyományokhoz méltó bemutatkozást.