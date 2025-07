Videón az óriási erejű ütközés az M1-esen, ez mentette meg a munkások életét

Az M1-es autópálya bővítése miatt most rengeteg korlátozás van érvényben. Számos terelést építenek ki a pályamunkások, így most nagy számban találkozni velük, akár mozgó munkavégzés közben is. Bár ezeket az forgalomkorlátozásokat rendesen kitáblázzák, mégis előfordul olyan M1-es baleset, amelyben többnyire figyelmetlenség miatt a sztrádán dolgozó munkás sérül meg, szörnyű esetben életét is veszti, ahogy arra az elmúlt években is volt már példa.

Korábban M1-es balesetben már több közutas is életét vesztette

Fotó: Szabi Car Autómentés / Forrás: kisalfold.hu

M1-es baleset – ez a csattanás most életet mentett

Ahogy arról az MKIF Zrt. közösségi oldalán beszámolt, az elmúlt napokban az M4-es autóúton és az M1-es autópályán is történt olyan baleset, ami szörnyű tragédiával végződhetett volna, újabb pályán dolgozó munkás, munkások életét követelve. A két esetről videót is közöltek. Az teljesen jól látható, hogy a belső sávban érkező autósokat a kilátásban semmi nem akadályozta vagy korlátozta. Ráadásul az útkezelő a munkavégzést az előírtaknak megfelelően jelezte, így nem érhette meglepetésként a sofőröket.

Az MKIF ki is emeli posztjában, hogy ezeket a munkavégzéseket már több kilométerrel korábban változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt 500 méterrel 100-as, 250 méternél 80-as és a munkavégzés magasságában 60-as sebességkorlátozó táblákkal és figyelmeztető sárga fénnyel jelezzük, sokan azonban ezeket figyelmen kívül hagyják, ebben a két esetben is ez lehetett a fő probléma. A videóban látható, hogy az M1-es autópályán történt karambol során szinte lassítás nélkül robban be a személyautó az ütközéselnyelőbe. Ezzel az eszközzel védik a munkavégzés közben az útkezelő munkásokat. Ez az eszköz ebben az esetben nem csak a melósok, hanem a sofőr életét is megmentette, aki így nem egy többtonnás teherautó hátuljába rohant bele.

Kétéves kislánya várta haza a közutas apukát

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2021. októberében egy közutast ért tragédia az M1-es autópályán. Egy kamion ütközött a munkagépnek, amely következtében a 45 éves édesapa életét vesztette. A férfit szerető családja, többek között 2 éves kislánya várta haza, de édesapja a végzetes karambol után már nem ölelhette át újra gyermekét. Az eset kapcsán korábban megszólalt Böősi Zoltán mentőtechnikus, aki szintén a baleset helyszínén tartózkodott. Videóban fordult fontos kéréssel minden autóshoz.