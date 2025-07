Hat helyen kap ideiglenes lehajtót az M1-es autópálya, mutatjuk hol

A korábbi cikk szerint a kivitelezők régészeti feltárásokat és robbanószer-mentesítést is végeznek a szakaszon. Emellett a bicskei mérnökségi telephelyen újabb autómentő és motoros egységek segítik majd a munkát és a biztonságot, ahogy a felújítás ideje alatt kialakított vészöblök, mentési feljárók is.

A bővítés célja, hogy hosszú távon biztonságosabb, gyorsabb és nagyobb kapacitású kelet–nyugati tranzitút legyen az M1-esből, amely mára túlzsúfolttá vált.

– Két dolog is indokolja, hogy most kezdjük a munkát – mondta Németh Tamás. – Egyrészt a korábbi szintrehozási feladatok augusztus végéig befejeződnek, így a kapacitásokat át tudjuk vezényelni a bővítésre. Másrészt májusban a pénzügyi zárás is megtörtént, így minden forrás biztosított.