Brutális torlódás az M1-esen, az 1-es főút is elesett

A csütörtöki délutáni órákra több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán, elsősorban a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ahol Bicske és Biatorbágy között aszfaltoznak. A 21-es és 35-ös kilométerszelvények között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelték. Az M1-esen történt baleset azonban nemcsak ezen a szakaszon okoz fennakadást: a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom térségében is történt egy ütközés a 29-es km-nél, emiatt is már 10 kilométeres a torlódás.

A karambol megbénította a forgalmat az M1-es autópálya egy szakaszán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

További torlódások az M1-es autópályán

A rendkívül lassan haladó forgalom miatt sokan az 1-es főutat próbálják kerülőként használni, de ott is csak araszolva lehet közlekedni – írja az útinform.hu. Ráadásul Győr térségében is nehéz a haladás: egy műszaki hibás teherautó miatt akadozott a Budapest felé vezető oldal forgalma a 126-os kilométernél. Bár a forgalomkorlátozás már megszűnt, a torlódás még mindig több mint 10 kilométeres.

További nehézséget jelent, hogy a 29-es kilométernél, ahol már korábban is volt baleset, a terelésben újabb ütközés történt, és emiatt már 10 kilométeres a sor. Az M1 baleset hatásai így több szakaszon is egyszerre érezhetők, komoly késésekre kell számítani.