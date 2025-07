Videón az M1-es réme: audis tarolta le a kocsisort, egymás után törtek az autók

Újabb elképesztő videó látott napvilágot az M1-es autópályáról. Egy nappal azután, hogy hat autó ütközött a sztrádán, és néhány nappal azután, hogy gyermekéletet is követelő szerencsétlenség történt, egy audis mutatta meg, mennyit számít az oda nem figyelés.

Az M1-es autópályán egy audis szállt bele a belső sávban fékezőkbe.

Forrás: Bpiautosok.hu

Gyerekek is ültek a balesetet szenvedő kocsikban az M1-esen

A Budapesti Autósok egyik olvasója küldte be az autós portálnak a fedélzeti kamera felvételeit, ahogy beléjük száll hátulról a másik autó egy fantomdugóban. Nem csak ők jártak azonban pórul. Ők egy Suzuki S-Crossban, előttük egy belga volkswagenes, mögöttük egy német audis haladt Budapest felé a 116-os kilométerszelvényben a belső sávban, Győr közelében. A belső sávban is beállt a forgalom, vészfékezniük is kellett.

− Valószínűleg sikerült is volna..., ha nem jön eszeveszett sebességgel a magyar Audi A6-os − kezdte a történetet a suzukis, majd folytatta: „körülbelül ötven méter fékút után úgy meglökte hátulról a mögöttünk haladó Audit, hogy az megpördült, és bennünket jobbról kikerülve merőlegesen az előttünk haladó Volkswagen oldalába ütközött.

Azután még mindig akkora sebessége volt, hogy belénk csapódva bennünket is letarolt hátulról.

A négy autóban összesen tízen utaztak, köztük három gyerek is, de szerencsére senki sem sérült meg. A baleset után két Audit trélerrel szállították el, a Volkswagen és felvétel beküldő autós saját erőből tudtuk folytatni az útjukat a rendőri helyszínelés után.