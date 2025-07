Soha nem adott ilyen jó áron a Lidl Parkside termékeket, óriási akció indul

Minden férfi most fog a Lidl-be rohanni, pontosabban egy üzletbe, ugyanis elképesztően olcsón lehet most beszerezni a Parkside eszközöket. A barkács-, kerti-, karbantartási és egyéb munkákkal kapcsolat gépmárka eddig nagy népszerűségnek örvendett, és nem csak a férfiak körében, de most merészet húzott az ismert áruházlánc: július 25-27 között ugyanis olyan akciók hirdet a Lidl Parkside termékekre, amilyet még nemigen láttunk. MOndjuk, melyik üzletben és milyet.

Ahogy a Mindmegette írja, a Parkside a Lidl saját barkácsmárkája, amelynek termékei minden héten visszatérő sztárok az akciós újságban – nem véletlenül. Bár a Lidl Parkside szerszámok nem ipari szintűek, az ár-érték arányban nagyon jók. Azt viszont kevesen tudják, hogy a biatorbágyi Premier Outletben egy éve Parkside Outlet nyitot a Lidl, és itt kiállítási vagy visszáruzott Parkside akciós termékeket leet várásolni, ahogy az outletekben szokás, a bolti árnál kedvezőbbe. Ezek a termékek sokszor utolsó darabok, és a legnépszerűbbek

a vezeték nélküli fúrógépek,

csiszolók,

multifunkciós szerszámok

és kompresszorok.

Csak három napig él a Lidl Parkside termékekre kiírt akciója

Na itt indul július 25-én az akció, amelyben 50%-os kedvezményt kínál a teljes outletkínálatra, a kisbetűs rész szerint az utolsó darabokra lesz érvényes ez az ár, de így is nagyon jó áron adnak most gépeket, ahogy az a Lidl.hu-n elérhető katalógusból kiderült. Így például 40%-os kedvezménnyel kapható rotációs kapa és kárpittisztító (59 ezer 999 forintért), plazmavágó (29 ezer 999-ért), míg 33 százalékos kedvezménnyel például akkus ütvecsavaró (11 ezer 999-ért).

Komárom-Esztergom vármegyéből a biatorbágyi outlet rövid utazással mind az M1-esen, mind az 1-es úton megközelíthető.

