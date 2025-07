20 százalékkal olcsóbban adja ezeket a Parkside-termékeket a Lidl

Fűnyírók, sövénynyírók, magasnyomású tisztító– ezekre és sok más, kerti munkát megkönnyítő eszközre érvényes a Lidl aktuális akciója. A diszkontlánc jól ismert Parkside márkája megbízható választás azoknak, akik nem akarnak méregdrága gépekre költeni, mégis hosszú távra keresnek kertészeti megoldásokat. Az akciós kínálat a hét elején indult, és a készlet erejéig tart.

Itt a Lidl legújabb akciója, kertészeti termékeket adnak verhetetlen áron

Forrás: Magyar Nemzet



Lidl kertészeti akció: most éri meg igazán vásárolni

A kerttulajdonosok számára a nyár második fele is bőven tartogat tennivalót – a Lidl most épp ebben segít. A 20%-kal olcsóbb gépek nemcsak praktikusak, hanem az otthoni kerti munka kényelmét is növelik. Az akció többféle gépre kiterjed, köztük nagyobb teljesítményű kerti eszközök is szerepelnek. Aki most vásárol, nemcsak spórol, de jó eséllyel egy hosszabb távra szóló befektetést is tesz a kerti munkákba.

