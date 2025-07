Megrázó premier Tegnap, 15:32

Először és utoljára: Liam Payne Netflix-műsora most került képernyőre

A One Direction egykori sztárja tavaly októberben hunyt el, ám a Netflix most tűzte műsorra A tökéletes zenekar című tehetségkutatót, amelyben Liam Payne is szerepel.

Liam Payne Netflix-műsora 9 hónappal a halála után debütált. A One Direction egykori énekese vendégzsűriként tűnik fel A tökéletes zenekar című új reality show-ban, amely most jelent meg a streamingplatformon. A tízrészes tehetségkutatót még tavaly nyáron forgatták, hónapokkal azelőtt, hogy az énekes életét vesztette volna Brazíliában – írja az Origo. Liam Payne Netflix-műsora 9 hónappal a halála után jelent meg

Forrás: rayo.com Liam Payne és a sztárokkal teli zsűri: így forgatták a show-t A 31 éves sztár halála megrázta a rajongókat. Payne tavaly októberben zuhant le egy szálloda erkélyéről, és bár idegenkezűség vagy öngyilkosság gyanúja nem merült fel, a boncolás szerint nagy mennyiségű kábítószer és alkohol volt a szervezetében. A tragédia óta először most láthatják őt a képernyőn – és valószínűleg utoljára is. A műsorban nem csak Liam Payne tűnik fel: Kelly Rowland és Nicole Scherzinger is zsűritagként vesz részt a produkcióban. A formátum különlegessége, hogy a versenyzők – énekesek és zenészek – látatlanban alkotnak zenekart, kizárólag egymás zenei teljesítménye alapján döntve. A cél, hogy a végeredmény egy ütőképes zenekar legyen, amely nemcsak a képernyőn, hanem a nemzetközi piacon is megállja a helyét. A Netflix sokat várt a műsortól, és az is nyilvánvaló, hogy Payne halála csak tovább növeli az érdeklődést. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy az énekes hány epizódban jelenik meg, de a sorozat három etapban érkezik a platformra. A rajongók már most megható üzeneteket küldtek A közösségi oldalakon záporoznak a rajongói kommentek: sokan azt írják, hogy nem bírják majd könnyek nélkül végignézni a szériát. – Még mindig nem tudtam feldolgozni, hogy elment, és most újra látni fogom őt – írta az egyik hozzászóló a műsor Instagram-oldalán. Liam Payne utolsó szereplése így nemcsak egy formabontó reality része lett, hanem egyfajta búcsú is: emlékeztető arra, hogy mennyit jelentett rajongóinak – és milyen fiatalon kellett távoznia.

