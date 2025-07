Kihívott kapott az arany árban mért tatai hekk: itt a 7500 forintos lángos

A Flexum Thermal fürdő TikTok-oldalán jelent meg az a videó, amely szerint egy lángost 7490 forintért kínálnak. A bemutatás szerint az étel Canfantini tésztából készül, Himalája sóval fűszerezik, artisanal módon kenik meg, és szinte már műalkotásként tálalják.

Különleges alapanyagokkal és látványos tálalással hirdették meg a mosonmagyaróvári fürdő lángosát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A lángos, ami felrobbantotta a netet

A felvétel gyorsan elterjedt, és sokakat megdöbbentett az ár. Csakhogy ez az egész egy jól felépített átverés volt – a valóságban ugyanis mindössze 1400 forintba kerül a lángos a mosonmagyaróvári fürdő büféjében. A videó célja egy kreatív, figyelemfelkeltő kampány volt, amely így valóban elérte célját.

Nem ez az első nyári „árszenzáció”

Korábban mi is írtunk arról a tatai büféről, ahol 7000 forintba kerül egy adag hekk. Bár máshol feleennyiért is hozzájuthatunk, a tulajdonos szerint náluk jobb minőségű a hal. Teszteltük is: finom volt, de semmi extra – csak az ár volt igazán emlékezetes.