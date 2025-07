Hoppá! A határról fordítanak vissza azonnal, ha nincs nálad ez kiskönyv

Évezredek óta a kutya az ember legjobb barátja, manapság már nem is barátként, a legtöbben családtagként tekintenek rá, így nem is kérdés, ha a család valahová utazik, akkor a házi kedvenc is velük tart. Már a szolgáltatók köre is egyre inkább ebbe az irányba tolódik el. Egyre több a kutyabarát szálláshely és sokan ezt és hasonló szempontokat figyelembe véve választják ki akár a nyári úti céljukat is. De mi a helyzet akkor, ha a határon túlra tervezzük a pihenést? Bizony, ebben az esetben komoly szabályokat kell betartani, alapfeltétel az érvényes kutyaútlevél is, ahogy arról a nool.hu is ír.

Kutyaútlevél hiányában sokkoló meglepetés érhet

Forrás: Shuterstock / illusztráció

Kutyaútlevél nélkül óriási bajban vagy

Sokaknak meglepően hangozhat, azonban alap követelmény, hogy külföldi utazáshoz a kutyusod is rendelkezzen érvényes kisállatútlevéllel. Ez épp olyan fontos dokumentum, mint az ember személyét igazoló okmányok. Ennek hiányában akár már a határon is lefújhatják a gondosan megtervezett utazást. Ez a dokumentum igazolja azt, hogy a kedvenced chippelve van, rendelkezik az összes oltással, mint például a veszettség elleni védőoltással.

Hogy pontosan mit tartalmaz ez az Európai Unió által szabályozott okmány, valamint, hogy mitől függ az érvényessége, arról részletesebben a nool.hu cikkében ITT olvashattok.

Mi vonatkozik ránk?

Magyar állampolgárként általában az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba utazáshoz van szükség útlevélre. Az EGT tagállamaiba és Svájcba sima, érvényes személyigazolvánnyal is utazhatunk. Minden más EGT-n kívüli országba szükség van útlevélre, mindemellett érdemes azt is megnézni utazás előtt, hogy az adott célország nem írt-e elő egyéb más szabályozást.

Ha már okmányokról és utazásról van szó, azt is érdemes lehet tudni, hogy belföldi díjmentes tömegközlekedéses utazás esetén már nem szükséges a személyi igazolvány bemutatása.