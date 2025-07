Megtaláltuk a legolcsóbb kukoricát - körképen a strandok kedvenc nasija

A dinnyeszezon után eljött a főtt kukorica szezonja is. Körbenéztünk, mennyibe kerül a kukorica.

Kukorica árak: körbenéztünk a piacon

Forrás: 24 Óra

Főtt kukorica: ezekkel az árakkal bombázzák a vevőket

A főtt kukorica a családi asztalok, de manapság már a grillezések kedvenc nassolnivalója is. De a balatoni nyaralás elmaradhatatlan finomsága is a sárga szemű, kellemesen sós kukorica.

A főzni való kukorica körülbelül két hónapja jelent meg a boltok polcain nagyobb mennyiségben. Akkor az árak 6-900 forint körül mozogtak. A szezon beindulásával az árak is lejjebb mentek.

- A zöldségeseknél átlagosan 350 forintos darabáron vehetjük a kukoricát. Ezeket nem hántolják le, a levelekkel együtt vásárolhatjuk. Az egyik, tokodaltárói zöldségesnél találtunk 250 forintosat is. ezek azonban nem egész, hanem felezett csövek voltak - bár a szemek meglehetősen nagyok.

A nagyáruházak kínálata is bőséges, az árak is hasonlóak, de akciókat is hirdettek: