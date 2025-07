Nagyanyáink receptje - itt a tökéletes kovászos uborka

A kovászos uborka az a savanyúság, amit mindenki szeret. Legalábbis én senkitől nem hallottam még, hogy ne lenne oda érte. Azonban csak kevesen tudják jól elkészíteni. Nagymamám készíti a legfinomabb kovászos uborkát, anya viszont akárhányszor próbálkozik, valahogy nem lesz az igazi. Mutatjuk, mi a titka a roppanós savanyúságnak.

A kovászos uborka: igazán finoman, de csak kevesen tudják elkészíteni

Lehull a lepel: ez a kovászos uborka titka

Megosztjuk olvasóinkkal, hogy mi a hőn szeretett kovászos uborka titka, amitől oly finommá és zamatossá válik. Roppanós héját a kovászolás megfelelő előkészítése határozza meg, és nem szabad elfeledkezni az erjedést elindító hozzávalókról sem. Íme a Mindmegette-recept, mely leleplezi a félve őrzött titkot:

Lehetőleg 8-10 cm hosszúságú, húsos, ugyanakkor kemény héjú uborkát kell választani a megfelelő eredményhez.

Az uborkát természetesen tisztára kell mosni, illetve érdemes lepucolni is. A végeit vágjuk le, ezáltal a keserű rész eltávolításra kerül.

Hosszában be kell vágni, mert a sós lé csak így fogja tudni egyenletesen átjárni.

Kovászos uborka házilag: erre figyeljünk!

Mint ahogy egyik ételnél sem, úgy itt sem mindegy, mennyit sót használunk. Az ajánlott mennyiség literenként nagyjából 1 evőkanál. Az ideális sótartalom ugyanis segíti, hogy az uborkánk kellően roppanós legyen. És ne feledjük: hagyományosan kaporral készül.

Azt már meg sem említjük, hogy kovászos kenyeret kell hozzá használni, mert egy kovásztalan kenyér nem segíti elő az erjedést. Persze a kenyeret pár nap után le kell szedni róla, máskülönben az uborka túlságosan meglágyul. Meleg, de árnyékos helyen kell tárolni, 25-26 fok az ideális számára. Nem szabad elkapkodni, az ideális állag 3-5 nap alatt alakul ki. Érdemes hozzá fokhagymát, kaprot, szemes borsot adni.

Nem csak frissít, éltet is

Jótékony hatásai között meg kell említenünk, hogy támogatja a bélflóra működését támogatja, a kovászos uborka leve az immunrendszert is támogatja, alacsony kalóriatartalma miatt bármilyen fogyókúrába beilleszthető és gyulladáscsökkentő hatása is van, hogy csak néhányat említsünk a kovászos uborka hatásai közül. És persze frissítő is.