Pénzeső jön Esztergomba: ezekre a fejlesztésekre jut majd belőle

Mint korábban megírtuk: összesen 6,5 milliárd forinthoz jutott Esztergom. Egy részéből iskolák és egy lakótelep játszótere is megújul. Most újabb fejlesztések terveiről számolt be a polgármester, többek közt egy körforgalom fejlesztéséről is.

Körforgalom fejlesztése is zöld utat kapott

Felújítások, körforgalom, tanösvény: támogatás a projektekre

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP Plusz) köszönhetően szép összeget hívhatott le az esztergomi önkormányzat. A város összesen több mint 6,5 milliárd forintból gazdálkodhat a helyi fejlesztésekre.

Ezen belül iskolafelújítás, helyi integrációs program, játszótéri foglalkoztató központ létesül. A legfrissebb hírek szerint megvalósulhat a tavaly megígért Fekete István Tanösvény létrehozása, amelyet az árvízvédelmi gát megépülése utánra terveznek a Prímás-szigeten.

Megújul továbbá az Aquasziget Élményfürdő nyári része, kamionparkoló épül az Ipari Parkban, fejlesztik a tavaly Mikuláskor átadott körforgalmat, amelytől biztonságosabb lett a város egyik veszélyesebb kereszteződése. Hernádi Ádám Facebook-oldalán közzétettek után kiemelte: