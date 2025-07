Itt van Komárom-Esztergom legdrágább háza, mutatjuk mit veszel pontosan

Korában már megnéztük Komárom-Esztergom legdrágább ház és a legolcsóbb házát is az Ingatlanbazár ajánlatai között. És most a Jófogás oldalán is utána jártunk a legdrágábbnak és, hogy ezek a milliók mit is takarnak a házban. Itt a legdrágább egy 125 milliós családi ház Esztergomban. És egy különlegessége is van ennek eladó ingatlannak ugyan is autószerelő műhellyel rendelkezik.

Komárom-Esztergom legdrágább háza a Jófogáson 125 millió

Forrás: Jófogás

Ezt rejti a Komárom-Esztergom legdrágább háza

Egy 677 négyzetméteres önálló telken elhelyezkedő, 250 négyzetméteres összterületű ingatlan, amely egy kétszintes, 200 négyzetméteres, 5 szobás családi házból, valamint egy 50 négyzetméteres, kétállásos autószerelő műhelyből áll.