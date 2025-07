Kutyákat szaporított a felelőtlen szomszéd, fotókon az utolsó áldozatok

Ismét Tatabányán járt az állatvédő csapat, miután aggasztó bejelentést kaptak arról, hogy egy háznál rendszeresen kölyökkutyák tűnnek fel, majd rövid időn belül nyomtalanul eltűnnek. A helyzet komolyságát jelzi, hogy nem ez volt az első ilyen eset az adott címen – ezért az önkéntesek úgy döntöttek, hogy személyesen járnak utána a bejelentésnek. A hat kölyökkutya megmenekült.

Hat kölyökkutya menekült meg a szaporítótól

Forrás: Facebook / Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány

A helyszínen hat kölyökkutya várta a segítséget

A kiérkező állatvédők először két kölyköt vettek észre az udvaron. Ahogy alaposabban körbenéztek, újabb kicsik bújtak elő: végül összesen hat kölyökkutya került elő, különböző helyekről az udvaron és környékéről. Ekkor érkezett meg a kutyusok tulajdonosa is, akivel nehézkesen indult a párbeszéd.A beszélgetés során nem kaptak választ a kérdésekre, és az elhangzott mondatok komoly aggodalmat keltettek a jelenlévő állatvédőkben.

A kölykök biztonságba kerültek

A legfontosabb, hogy a hat kölyökkutya az állatvédőkkel tartott, és így biztonságos, szeretetteljes környezetbe kerültek. A helyzet rendezése érdekében sikerült megegyezni a tulajdonossal is: az anyaállatot az állatvédők által szervezett állatorvosi vizsgálatra viszik el, amelynek költségeit szintén az egyesület vállalja.A megmentett kutyákat a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület fogadta be, akik gondoskodnak róluk, amíg örökbefogadó gazdijelöltek nem jelentkeznek értük. A cél, hogy minden kölyök biztonságban, megfelelő környezetben nőhessen fel, és szerető családra találjon.

A mentés nem jöhetett volna létre a Turul Front tagjai nélkül, akik értékes segítséget nyújtottak az akció során. Az összefogás és az együttműködés ismét bebizonyította: egy közös cél érdekében rengeteget lehet tenni az állatokért.

Hamarosan újabb részletek érkeznek

Az állatvédők ígérete szerint hamarosan részletesebben is bemutatják a kiskutyákat, és beszámolnak további fejleményekről is. Addig is néhány fotón keresztül bepillantást nyerhetünk a mentés pillanataiba és a hat kis élet új kezdetébe.

