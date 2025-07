Egy magyar szó, amit az egész világ ismer – még ha nem is tud róla

Érdekesség, hogy az angolban a „coach” nemcsak jármű, hanem átvitt értelemben is használatos: a 19. századtól olyan tanárt, edzőt vagy segítőt is jelöl, aki „elvisz valakit a tudás útján A-ból B-be”.

A „kocsi” tehát nemcsak egy jármű neve lett, hanem a magyar találékonyság egyik rejtett szimbóluma is. Olyan szó, amely úgy utazott körbe a világon, ahogyan annak idején az utasok a kényelmes, rugózott hintóban: gyorsan, elegánsan és felejthetetlenül. Ráadásul az egyik legismertebb magyar eredetű kifejezés, és valljuk be, elég menő, hogy egy kis magyar település nevét világszerte ismerik, még ha nem is tudják, honnan származik.

Mint arról korábban beszámoltunk, idén is megrendezték a Nemzetközi Kocsitoló Fesztivált Kocson. A jubileumi rendezvény tiszteletére pedig egy kisfilmet készítettek, ami a kocsi kocsi történetét mutatja be.