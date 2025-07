Megrendítő búcsú: eltemették Tata szeretett helytörténészét, sportemberét

A helytörténészt, a város emlékezetének egyik legelhivatottabb őrzőjét június 23-án vesztette el a közösség – tragikus hirtelenséggel, egy halálos kerékpárbaleset következtében. Kocsi Imre sokak szívében hagyott űrt.

Több százan gyűltek össze péntek délután a tatai köztemetőben, Kocsi Imre búcsúztatóján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A temetésre a zápor ellenére is sokan érkeztek és biciklis sorfallal búcsúztak Kocsi Imrétől. A szertartás meghitt és méltóságteljes volt, a gyászolók a család kérésére nem koszorúval érkeztek, hanem csendben elhelyezett adományaikkal járultak hozzá egy jövőbeni emlékverseny létrehozásához. A perselybe dobott forintokból olyan kezdeményezés születhet, amely hosszú távon viszi tovább Kocsi Imre nevét és szellemiségét.

Kocsi Imre búcsúztatása

A ravatalnál nemcsak a családtagok és barátok, hanem intézmények, civil közösségek és ismeretlen tisztelők is fejet hajtottak. Jelen voltak azok is, akikkel Kocsi Imre hosszú évekig együtt dolgozott, vagy akikhez helytörténeti szenvedélye révén kötődött. A Kuny Domokos Múzeum képviselői mellett több tanár, levéltáros, közéleti szereplő és egyszerű tatai lakos is részt vett a búcsúztatáson.

A 65 évesen elhunyt Kocsi Imre nem volt hivatásos történész – mégis olyan lelkiismerettel és mélységgel kutatta Tata múltját, ahogyan kevesen. Életének fontos része volt a közösség: írásai, előadásai, közösségi bejegyzései révén évtizedek emlékeit hozta közelebb a jelenhez. Szinte minden tatai család találkozott már valamilyen formában munkásságával – akár egy régi fénykép, akár egy elfeledett történet, akár egy újrafelfedezett filmhíradó révén.