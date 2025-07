Rákot gyógyító kamugyógyszerre figyelmeztetnek, ezek a csodaszerek megölhetnek

Nagyon fontos figyelmeztetést tett közzé honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Olyan kamugyógyszert kezdtek el népszerűsíteni több magyar internetes portálon és hozzászólásokban, amelyek bevétele akár az életedbe is kerülhet. A klór-dioxid tartalmú csodaszerekről azt terjesztik, hogy gyógyítják a daganatos betegségeket, autizmust vagy akár a HIV-fertőzést is.

A klór-dioxid nem engedélyezett gyógyszer, életveszélyes lehet

Forrás: Shutterstock

Csodaszerként hirdetik a klór-dioxidot

Nagyon sok esetben gyerekek kezelésére ajánlják ezt a veszélyes hatóanyagot tartalmazó szereket, pedig nincs tudományos alapja, sőt, ezeknek a bevétele nagyon súlyos következményekkel is járhat. Az NNGYK nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy a klór-dioxid, mint hatóanyag gyógyszerként nem engedélyezett, egyáltalán nem szerepel az EMA és a népegészségügyi központ gyógyszeradatbázisában sem.

Mi az a klór-dioxid?

A klór-dioxid egy veszélyes, maró hatású vegyület. A forgalmazók számos hatását természetes mellékhatásként tűntetik fel, ami tovább növeli az életveszélyt, hiszen rengetegen későn fordulnak már orvoshoz. Ennek a vegyületnek a szedése okozhat veseelégtelenséget, hasmenést, hányást, irritálhatja a nyálkahártyát, hasi görcsöket, de a vörösvértestek széteséséhez is vezethet. Megfelelő orvosi kezelés hiányában pedig az alapbetegség is súlyosbodhat.

A klór-dioxid lenyelése óriási veszély!

A vegyület lenyelése különösen veszélyes a csecsemők, gyerekek, idősek és a krónikus betegek esetében. Náluk könnyen előfordulhat, hogy a meglévő betegségük súlyosodását váltja ki. Felhívják a figyelmet, hogy a klór-dioxid semmilyen betegség, terápiás, belsőleges kezelésre nem alkalmas és nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést vagy diagnózist.

Magyarországon a nem engedélyezett gyógyszerek, szerek forgalmazása bűncselekmény, amiért akár 5 év börtön is járhat. Arra kérnek mindenki, hogy csak orvos által felírt vagy a hatóságok révén engedélyezett gyógyszereket szedjenek és ne dőljenek be az ilyen hirdetéseknek.

Több gyógyszert is kivontak a forgalomból

Ahogy arról korábban már beszámoltuk, tájékoztatása szerint minőségi probléma miatt visszahívták a Magyarországon is forgalomban lévő Puri-Nethol 50 mg tablettát. A raktáron lévő dobozokat már zárolták, azóta már a hibás termékek begyűjtése is megtörténhetett. Szintén minőségi probléma miatt hatósági vizsgálat indult a TOBREX 3 mg/ml szemkenőcs egyik gyártási tétele kapcsán. Az NNGYK ezért elrendelte az érintett tétel forgalomból történő kivonását, valamint a betegekhez és egészségügyi intézményekhez kikerült készítmények visszahívását is.