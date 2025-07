Visszatérnek a kisbéri napok - mutatjuk a programokat

A kisbéri napok az Angolkertben fogják tartani. A programsorozat jövő hét pénteken, július 25-én veszi kezdetét, a rendezvény első programja pedig a főzőverseny lesz, hol gasztronómiai tudását bárki megmérettetheti. Komárom-Esztergom vármegyei programajánló következik.

A kisbéri napok 2024-ben is jó mulatság volt.

Fotó: Zetovics Márió

A kisbéri napok idén is jó programokat tartogat

Szerencsésnek érezhetik magukat, akik pénteken rövid naposak a munkában, ugyanis ők ki tudnak látogatni a 26-án 14:00 órakor kezdődő főzőversenyre. Az esemény ünnepélyes megnyitójára viszont csak 17 órakor fog sor kerülni, ezen bizonyára már többen lesznek jelen. A megnyitóval egybekötve megrendeznek egy retró kiállítást, ami a kaszárnyaépületben lesz megtartva. 19:00 órakor pedig kihirdetik a főzőverseny eredményét, amit bizonyára izgatottan várnak majd a résztvevők, és azok is, akik jelen tudnak lenni az ételek kóstolásánál. Este nyolc órakor pedig színpadra lép a 2017-ben, a Dal című műsornak köszönhetően ismertté vált Soulwave együttes, akik bizonyárra a legismertebb daluk miatt Kalandorként fognak lépkedni, zenélni, táncolni a nagyszínpadon.

Szombaton délután zumbával folytatódik a kisbériek által kedvelt többnapos rendezvény, majd a Langalik néptáncegyüttes fog táncra perdülni. Mindezek után 19:00-kor a Demjén Tribute Band emeli az est fényét, amit 21:00 órakor a Magna Cum Laude zár.

A vasárnap is nagyon izgalmasnak ígérkezik: reggel kilenctől már lóversenyen szurkolhatunk, fél ötkor pedig egy kiállításmegnyitóra látogathatunk el, fél hatkor pedig kezdődik egy színházi előadás - amit ajánlok minden férfi figyelmébe -, Asszonykám, adj egy kis kimenőt címmel, 20 órakor pedig, akiben még van elég szufla, elmehet az Elektron Band koncertjére is.

Tavaly is kiválóan sikeredett a kisbéri napok, ahogy arról be is számoltunk. Tekintsék meg tavalyi galériánkat.