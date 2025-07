Ártalmatlannak tűnik, de súlyosan megbetegíthet ez a cukkini

A cukkini könnyű, semleges ízű, rendkívül egészséges zöldség, amelyet fogyaszthatunk nyersen, grillezve, töltve, vagy akár süteménybe sütve is. Ám ez a látszólag ártalmatlan alapanyag veszélyeket is rejthet – ahogyan arról a mindmegette.hu is beszámolt. A keserű cukkinit nem csupán az íze miatt érdemes elkerülni: bizonyos esetekben mérgező lehet.

A keserű cukkininek durva következményei lehetnek

Forrás: Shutterstock

Mi történhet ha keserű cukkinit eszel?

A szokatlanul keserű íz a kukurbitacin nevű természetes vegyület jelenlétére utal, amely kis mennyiségben is komoly panaszokat okozhat. Ez az anyag a tökfélék családjába tartozó növényekben fordulhat elő – ide tartozik a cukkini mellett az uborka, a tök és a dinnye is.

A túl sok kukurbitacin elfogyasztása ételmérgezéshez hasonló tünetekkel járhat. Erős hasi görcsök, hányás, hasmenés, súlyosabb esetben kiszáradás, ritka esetben akár halálos kimenetel is előfordulhat.

Ha a cukkini keserű ízű, semmiképp se fogyaszd el! Inkább dobd ki, és ne kockáztasd az egészségedet.

De mi van akkor, ha már nem lehet megenni annyi cukkinis ételt, mint amennyi a kertben terem? Ne aggódj, a cukkini tökéletesen tartósítható.