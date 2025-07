TOP3 varázslatos kastély Komárom-Esztergomban: itt megelevenedik a múlt

Igazi, főúri pompával berendezett kastélyból megyénkben is akad. Most elviszünk titeket virtuálisan három kastélyba, ahol ti is királynak vagy királynőnek érezhetitek magatokat.

Sándor–Metternich-kastély egykor az arisztokrata Metternich család birtoka volt

Kastélyok vármegyeszerte

Tata, Eszterházy-kastély

A Tata kihagyhatatlan látnivalója az Esterházyak birtoka, az Öreg-tó partján magasodó Esterházy-kastély. Az 1700-as években épült barokk kastély az Esterházy-család birtokában állt, és pompás rendezvények, bálok helyszíne volt. A tatai kastélyt néhány éve felújították, teljes pompájában várja a látogatókat. Nemrég egy műkincs is visszakerült a kastélyba.