Kövesd nálunk élőben Kapu Tibor visszatérését a Nemzetközi Űrállomásról - VIDEÓ

Kapu Tibor visszatérése a Földre már nagyon közel van, csupán órák kérdése és kidokkolnak a Nemzetközi Űrállomásról. A kidokkolás és a visszaindulás pillanatait élőben követheted nálunk. A leválasztás előre láthatón, magyar idő szerint 13 óra 5 perckor fog megtörténni.

Forrás: Magyarország Kormánya / Facebook

Kapu Tibor visszatérése élőben

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a magyar űrhajós június 25-én reggel, az Axiom Mission 4 elnevezésű űrprogram keretében indult útnak a Nemzetközi Űrállomásra, ahol több mint két hetet töltött el. Ez idő alatt fontos, tudományos kísérleteket végzett el, melynek eredményeivel hamarosan visszatér a Földre.

A második magyar űrhajóst és magát az űrállomást is többször lehetett látni Magyarországról. Ahogy arról korábban beszámoltunk, még Esztergom felett is elhúzott. Többek között írtunk arról is, hogy milyen magyaros ízeket vitt fel magával az űrbe a Dragon űrhajóval. Most azonban a misszió a végéhez ért, nem maradt más hátra csak a csomagolás és felkészülni a leválásra.

A magyar űrhajós visszatérését az alábbi linken tudjátok majd folyamatosan élőben követni:

