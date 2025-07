Ezt kevesen mondhatják el magukról: Kapu Tibor arca húszezresen szerepel

Különleges emlékérmét ad ki a Magyar Nemzeti Bank a Hunor Magyar Űrhajós Program, és Kapu Tibor sikere előtt tisztelegve. A hivatalos közlés szerint 45 év után ez mindössze a második alkalom, hogy magyar űrhajósnak szentelnek ilyen kiadványt.

Az új emlékérme elő- és hátlapján is megjelenik a Hunor-program szimbolikája, valamint Kapu Tibor és Cserényi Gyula portréja

Forrás: Kapu Tibor/Facebook

A Hunor-program érmén örökítik meg Kapu Tibor űrrepülését

Az őszi hónapokban megjelenő érmék kétféle változatban készülnek: húszezer forint névértékű ezüst-, valamint háromezres színesfém formában. Mindkettő azonos érmeképet visel: az előoldalon a Föld és a világűr találkozása, valamint egy csillagképként ábrázolt csodaszarvas látható – utalva a Hunor program hivatalos jelvényére. A hátoldalon félprofilból Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok jelennek meg – írja a magyarnemzet.hu oldala.

Az MNB hangsúlyozta, hogy az érmék elsődleges célja az ismeretterjesztés – nem a mindennapi fizetés –, és értékük idővel gyűjtői szempontból is növekedhet.

Esztergom felett is feltűnt az űrhajós

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk: Kapu Tibor látványos módon tűnt fel Esztergom egén is. Hernádi Ádám polgármester egy timelapse videót tett közzé, amelyen a Nemzetközi Űrállomás átvonulása látható – fedélzetén még a magyar űrhajóssal. A hosszú előkészületek és többszöri halasztás után végül június 25-én indult el az Ax-4 küldetés, amelynek során Tibor 18 napot töltött az ISS-en, orvosi, biológiai és technológiai kísérleteket végezve. Munkája nemcsak az űrkutatás, hanem a földi egészségügy számára is értékes eredményeket hozhat.