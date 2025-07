Kisbaba került súlyos fertőző betegséggel kórházba

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókotroll Főosztálya közölte a legfrissebb járványügyi helyzetet érintő adatokat. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy kanyaróvírussal kellett azonnal egy csecsemővel kórházba rohanni.

A kanyaróvírussal fertőzött kislányt azonnal kórházba vitték

Forrás: OMSZ

Kisbabánál igazolták a kanyaróvírust

Ahogy az a népegészségügyi központ jelentésében is szerepel, a 28. héten egy Nagy-Britanniában született és ott élő 8 hónapos leánygyermek importált morbilli megbetegedésének gyanúját jelentették. A csecsemő tünetei már az országba érkezés előtt jelentkeztek, őt jelenleg egy fővárosi kórházban ápolják. Az NNGYK referencia laboratóriumában elvégzett diagnosztikus vizsgálatok igazolták a kanyaróvírus kóroki szerepét.

Mi az a kanyaró?

A kanyaró egy nagyon fertőző, vírusos betegség, amely alapvetően enyhe lefolyású, azonban nagyon súlyos szövődményei is lehetnek. Mivel Magyarországon kötelező védőoltást adnak rá, így előfordulása nagyon ritka. A kanyaró általában gyermekbetegség, de a nem védett felnőttek is elkaphatják. Ez a vírus csak emberről emberre terjed. A kanyarónál 10-12 napos lappangás után jelentkeznek a tünetek, amelyek 14 napig is fennmaradhatnak.

A kanyaró lázzal, rossz közérzettel jár. Jelentkezhetnek náthaszerű tünetek, mint az orrfolyás, száraz köhögés vagy éppen a torokfájás. Tünete lehet még a kötőhártyagyulladás, valamint fejfájás és nyakfájás is, írja az egeszsegvonal.gov.hu. A betegség 3-4. napja körül megjelennek a szájüregben az úgynevezett Koplik-foltok. Ezt követően jelentkezhet a magas láz, majd megjelennek test szerte a kanyaróra jellemző kiütések.

Nem csak a kanyaró jelentkezett már

Ahogy arról majd' 1 hónapja beszámoltunk, Komárom-Esztergomban is szörnyű gyerekbetegség ütötte fel a fejét. Június végén rubeolafertőzés gyanúja miatt kellett orvoshoz rohanni egy 1 éves csecsemővel. Az elmúlt hetekben több importált megbetegedést is diagnosztizáltak. Ismét felütötte fejét hazánkban a dengue-láz és két embernél a maláriát is azonosították.