Cunamiriadó: az óriási kamcsatkai földrengést Magyarországot is elérte

Hatalmas erejű földrengés rázta meg a Csendes-óceán északi térségét. A 8,8 erejű földrengés Oroszországban, Kamcsatka közelében történt. A földmozgás cunamit indított el, ami Hawaii, Japán és az Egyesült Államok partjait veszélyezteti és már ki is adták a cunami riadókat. A földmozgást a teljes félszigeten és a környező térségekben is érezték. A Vértesben található Csákberényi Szeizmogram is érzékelte a kamcsatkai földrengést, amiről egy képet is megosztottak.

A közelben is érzékelték az óriási Kamcsatkai földrengést

Forrás: seismology.hu

Még nincs vége a Kamcsatkai földrengésnek

Hawaiinjelneleg is kiürítése zajlanak. Egy repülőtér a kereskedelmi járatait is felfüggesztette, hogy megkönnyítse a lakosság menekítését. A cunami első hullámait magyar idő szerint 19:17-re várják. Tudományos modellek is készültek és ezek szerint a hullámok 1–3 méteres magasságban csaphatnak le Hawaiira, Japánra, Chilére és más partvidékekre. És ez még csak a kezdett lehet ugyanis a második vagy harmadik hullám még pusztítóbb lehet. – számolt be róla az Origo.

A mai főrengést követően több utórengés is bekövetkezett, és a következő napokban is számítani lehet újabb, kisebb-nagyobb rengésekre.

A rengés által keletkezett szeizmikus hullámokat a A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma szeizmológiai állomáshálózata is regisztrálta. És ahogyan arról Facebook oldalukon beszámoltak a földrengés a Kuril–Kamcsatkán volt. A Kamcsatka-félsziget a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezete. Az előző hónapokban több rengés és vulkáni működés is megfigyelhető volt a régióban. Ezen a területen korában is már voltak jelentős rengések. 1952-ben egy 8,8–9,0 közötti nagyságú földrengés történt.

A hónap elején Magyarországon is több földrengés volt. Pontosabban Csongrád környékén majdnem egy héten keresztül rengett a föld, ami már a lakosokat is nyugtalanította.