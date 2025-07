Aki Ausztria felé veszi az irányt, jó, ha tud erről, a jogsijába is kerülhet

Aki ezeket a határokat különösen durván átlépi – például lakott területen belül a megengedett sebesség másfélszeresével halad –, már számíthat rá, hogy a rendőrség akár el is kobozhatja az autóját. Ha pedig valaki visszaesőként bukik le, ennél kevesebbért is ugrik az autó és a jogosítvány.

Nem tilos az alkohol

Ausztriában ugyan megengedett a mérsékelt alkoholfogyasztás vezetés előtt, de jobb ha ezt tudod:

a véralkoholszint nem haladhatja meg a 0,5 ezreléket

kezdő vezetők és hivatásos sofőrök esetében ez az érték jóval alacsonyabb, mindössze 0,1 ezrelék

akit 0,8 ezrelék fölötti véralkoholszinttel állítanak meg, annak a jogosítványát a rendőrség a helyszínen bevonhatja – nincs mérlegelés, nincs haladék.

Nem csak az autópályán kell matrica

Nem kevésbé fontos a megfelelő autópálya-matrica megléte sem. Ausztriában csak érvényes matricával lehet használni a gyorsforgalmi utakat, és ez alól nincs kivétel. A matricát hagyományosan benzinkutakon is meg lehet venni, de az utóbbi években már online is elérhető – így akár indulás előtt néhány perccel is beszerezhető.

2025. január 1-től egy napos matrica 9,30 euróba kerül, ami körülbelül 3700 forintnak felel meg

a tíznapos matrica ára 12,40 euró (kb. 5000 forint)

a kéthavié 31,10 euró (mintegy 12.500 forint)

míg az éves matrica díja 103,80 euró, azaz körülbelül 41.000 forint.

Motorosoknak különösen érdemes figyelni az időjárás-változásokra, hiszen az Alpokban hirtelen jöhet egy zápor, viharos szél vagy akár lecsapódó köd is. Az utakon előfordulhat sóderes szakasz, ami kanyarban vagy fékezéskor könnyen balesethez vezethet, főleg ha túl gyorsan hajtunk.