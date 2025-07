„Ez az este örökre megmarad” – tatai lány mesélt a JLo-koncertről

A színpadon Jennifer Lopez

– Utolsó pillanatos lehetőség volt, hogy csatlakozzak a barátaimhoz a koncertre. Hihetetlenül sok ember volt, mégis a szervezésnek köszönhetően pikk-pakk bejutottunk a barátnőmmel, ahol csatlakoztunk a többiekhez – mesélte a Kemma.hu-nak.

Kitti szerint már a közönség látványa is különleges volt: minden korosztály, minden stílus képviseltette magát – Jennifer Lopez igazi generációkon átívelő popikon.

A koncerten voltak bulis, látványos dalok, de elhangzottak lassabb, meghittebb számok is, miközben JLo végig tartotta a kapcsolatot a közönséggel

Bár a koncert a meghirdetett 20 óra helyett csak fél 9 után kezdődött, a látvány és a hangulat bőven kárpótolta a várakozást. A tatai lány úgy véli, Jennifer Lopez nemcsak fantasztikusan nézett ki, de végig maximális energiával énekelte és táncolta végig a show-t.

– Ha jól számoltam, ötször vagy talán hatszor öltözött át, mindig az outfithez illő mikrofonnal tért vissza, de ezt is olyan gyorsan csinálta, hogy szinte fel sem tűnt – mondta.

A koncert ívét egy jól felépített érzelmi utazáshoz hasonlította: voltak benne bulis, látványos dalok, de elhangzottak lassabb, meghittebb számok is, miközben JLo végig tartotta a kapcsolatot a közönséggel.

– Tényleg azt az érzetet keltette, hogy neki is nagy öröm itt lenni – tette hozzá Kitti, aki biztos benne: ez az este egy életre vele marad.

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, Jennifer Lopez egy igen különleges módon kötődött vármegyénkhez, ugyanis egy esztergomi séf főzött a popdívára. A Michelin-csillagos étterem, a 42Restaurant meg is osztotta, hogy a menüsor 11 fogásból állt, még képeket is mutattak az ételekről. És persze érkezése óta végigkövettük az énekesnőt.