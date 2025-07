Sztár 53 perce

Jennifer Lopez megérkezett! Budapesten igazi vidéki csodák várják

Megérkezett Budapestre Jennifer Lopez: a magángépe nemrégiben landolt a fővárosban. Jennifer Lopez jöttét nagy készülődés előzte meg, sorra szerezték be a különlegességeket a híresség számára a szervezők. S micsoda meglepetés, Magyarországon vidéken is találtak olyan kincseket, amik a világhíresség ízlésének is megfelelnek!

Az egyik kérése az volt az énekesnőnek, hogy a Vas megyei Horvátzsidányból beszerzett Chernel forrásvízzel frissülhessen, a másik, hogy az esztergomi a 42 Restaurant főzzön rá. Az esztergomi étterem séfje, Koppány Levente gondoskodik majd Jennifer Lopez és csapata étkezéséről J.Lo budapesti tartózkodása alatt. J.Lo stábja az előkészítéskor beleszeretett az egyik magyar különlegességbe, a Dunai galócába, ami be is kerülhet a menübe, vajmártással, kaporral, kaviárral. Esztergomi étterem szolgálja ki J.Lo stábját, míg Jennifer Lopez Budapesten tartózkodik

Forrás: Northfoto Ezek mellett a hírek szerint JLo nem fogyaszt nehéz ételeket, nem iszik alkoholt és sporteszközöket kért a szállodai szobájába. Egészen hétköznapi, sőt vidéki lány, gondolhatnánk, ha nem érkezne tengernyi emberrel a magyar fővárosba, akik egyrészt a látványosnak ígérkező showért, másrészt a popdíva teljes körű ellátásáért felelnek. Arról a Vaol írt, hogy mennyi vasi forrásvizet is rendelt az énekesnő. Jennifer Lopez itt van! A Borsonline megtudta, hogy a stáb már meg is érkezett és természetesen a főváros egyik legjobb luxusszállodájában száll meg, ahol a hírek szerint két emeletet is lefoglaltak neki és stábjának. JLo-t mindig két testőr kísérni, tehát az sem valószínű, hogy odaléphetünk hozzá a vasi Horvátzsidányban, ha kíváncsi lenne a forrásvíz eredetére, vagy megszólíthatnánk Budapest utcáin, hiszen úgy hírlik, városnézést is terveznek a programjába. Ha belefér. Jennifernek sok minden belefér a különleges bútorok, fehér rózsák, külön szoba a parfümöknek - ilyesmiket kért eddig, de majd kiderül, mi volt a kívánsága Budapesten. A rajongóknak csak egyet kell aludniuk és a Jennifer Lopez koncert az MWM Dome-ban.

