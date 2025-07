Egyetlen nap elég volt, hogy átírják Európa légiközlekedését

Isztambul nemcsak kulturális, hanem légi közlekedési csomópontként is beírta magát a rekordok könyvébe. Az új nemzetközi repülőtér 2025. július 25-én összesen 271 836 érkező és induló utast kezelt, ezzel megdöntötte a londoni Heathrow által tartott napi utasforgalmi csúcsot, amely 268 ezres értékkel 2024. június 30-án állt be – jelentette be az airportal.hu

Napi rekord utasszámban: Isztambul Európa új csúcstartója

Az isztambuli repülőtér 2018-as megnyitása óta látványos fejlődést mutat. A Turkish Airlines 2019 áprilisában tette át székhelyét a légikikötőbe, és ezzel jelentősen megnövekedett az onnan induló járatok száma. Ma több mint 330 úti cél érhető el közvetlenül Isztambulból – ez az egyik legszélesebb kínálat Európában.

A repülőtér technológiai és kapacitásbeli fejlesztései is hozzájárultak a rekordhoz. Európában elsőként három független futópályás üzemet (Triple Independent Runway Operations) vezettek be, amelynek köszönhetően a reptér óránkénti gépmozgás-kapacitása 120-ról 148-ra nőtt. Ez lehetővé tette, hogy a megnövekedett utasszámot is hatékonyan kezeljék.

Még nincs vége: jön a negyedik fázis

A fejlesztések folytatódnak: a repülőtér negyedik üteme 2028-ra készül el, és a tervek szerint 2030-ra az éves utasszám elérheti a 120 millió főt. Ezzel Isztambul globális szinten is bekerülhet a legforgalmasabb légikikötők közé.

