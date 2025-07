Kiszámoltuk: idén ennyibe kerül az iskolakezdés a szülőknek

Miközben a gyerekek még javában élvezik a nyári vakáció gondtalanságát, a szülők egyre inkább az iskolakezdésre készülnek. A tanszerlistákat az iskolák már kiküldték, sok családban előkerülnek a fiókok, táskák, hogy átnézzék, mi maradt meg az előző tanévből, mit kell pótolni.

Bár még van egy hónap az iskolakezdésig, az üzletekben már beszerezhetjük a szükséges tanszereket.

Nálunk idén különösen izgalmas a készülődés, hiszen a nagylányom ötödik osztályba megy, a kisfiam pedig elsőbe készül. Ez azt is jelenti, hogy két teljesen különböző tanszerlista alapján kell beszereznem mindent — kétszer annyi kiadás, kétszer annyi egyeztetés, de ugyanúgy izgalommal teli várakozás.

Iskolakezdés előtt tanszerlista

Átnéztem a fiókokat: a vízfesték például még a lányom első osztályos kora óta bírja a strapát, és a gyurma is szinte érintetlen. Ellenben a színes ceruzák és a grafitceruzák újra és újra elfogynak, ezekből biztosan betárazok idén is. A kisfiam teljesen új felszerelést kap, hiszen az első év az alapcsomag beszerzéséről szól: füzetek, írószerek, technika- és rajzcsomag, tornafelszerelés, tisztasági csomag, kulacs és uzsonnás doboz, no és persze egy strapabíró iskolatáska, ami remélhetőleg jó pár évet kibír majd. De az ötödikes „nagylány” sem mehet már az alsós táskájával suliba — ilyenkor már mindenki kinövi nemcsak a ruháit, hanem a mintás, kisgyerekes hátizsákokat is.

Az iskolakezdés bizony komoly költségekkel jár, még akkor is, ha igyekszünk a megmaradt eszközöket újrahasználni. Szerencsére egyre több áruház készül tudatosan a tanévkezdésre, így a Lidl, az Interspar és az Auchan is külön akciós katalógusokkal igyekszik könnyíteni a szülők helyzetén.

Ezeket kínálják az üzletek

A Lidl például július 31-től indítja iskolakezdési akcióját, ahol már 99 forintért beszerezhetők a legegyszerűbb A5-ös füzetek, de A4-es vonalas füzetet is találunk 199 forintért. A 24 színes vízfesték 999 forintba kerül, míg a 12 színű temperakészlet 1799 forint. Egy 31 részes, töltött tolltartót 2999 forintért kínálnak — ez kifejezetten jó választás lehet elsős kisdiákoknak. De vásárolhatunk akár iskolatáskát és kész szercsomagot is 1799 forintért az üzletben.