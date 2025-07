Vonattal mész nyaralni? Ennyit spórolhat most egy család

A vakáció nemcsak a pihenésről és a fagyiról szól, hanem arról is, hogy sok család ilyenkor útra kel. Hol a nagyszülőkhöz indul a gyerek, más táborba vagy csak egy nyaralásra, de egyre több szülő teszi fel a kérdést: vajon mennyibe kerül mindez, ha gyerekkel utazunk? A jó hír, hogy egyre többeknek jár az ingyenes utazás. Feltéve, ha tudjuk, mire jogosult a család.

Az ingyenes utazás most sok családnak segíthet a vakáció tervezésében. Ezek a legfontosabb kedvezmények

Fotó: Vida Marton Peter

A legfontosabb változás, hogy a 14 év alatti gyerekek teljesen ingyen utazhatnak a MÁV és a Volán helyközi járatain, tehát nemcsak vonaton, hanem távolsági buszokon is. És nem csak iskolaidőben – a kedvezmény egész évben él, a nyári szünet alatt is.

Ingyenes utazás, ezek a legfontosabb kedvezmények

A szabály egyszerű: ha a gyerek még nem töltötte be a tizennegyedik életévét, akkor az utazásért nem kell fizetni. Igazolni mindezt személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy akár ezek másolatával is lehet, amit a legtöbb kalauz már a telefon képernyőjén is elfogad. Ezzel sok szülőnek és nagyszülőnek egyszerűsödött az élete, hiszen ha például a gyerek egyedül utazik táborba, már az utazás megszervezése sem igényel külön költségvetést.

Fontos változás ugyanakkor, hogy az a régi, jól ismert szabály – miszerint a gyerekkel utazó felnőtt is kedvezményt kap – megszűnt. Korábban a szülők és nagyszülők 33 százalékos kedvezménnyel válthattak jegyet, ha 14 éven aluli gyereket kísértek, de ezt 2024-ben eltörölték.

A nagycsaládosok azonban jól jártak, a korábbi 90 százalékos kedvezmény helyett már teljesen ingyen ülhetnek vonatra, vagy távolsági buszra. Fontos azonban tudni, hogy a kedvezmény csak akkor jár, ha legalább három gyermek utazik együtt a szülővel. A jogosultságot és a gyermekek személyazonosságát érvényes okmányokkal kell igazolni, például diákigazolvánnyal, lakcímkártyával, anyakönyvi kivonattal, vagy a kifizetőhely igazolásával.

Sokan ingyen szállhatnak vonatra és buszra

Szintén ingyenesen utazhat a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, valamint legfeljebb két fő kísérője. A kedvezmény az intézmény által a gyermek részére kiállított igazolás alapján vehető igénybe. Autóbuszos közlekedésben a kísérő a kísért személy nélkül is jogosult a kedvezményre, vasúton viszont csak együtt utazás esetén használható fel.