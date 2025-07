Ingyenes tanszercsomag segíti az iskolakezdést

Mennyibe kerül a tanévkezdés?

Ahogy a Kemma.hu korábban kiszámolta egy elsős tanuló alapszettje – füzetekkel, tolltartóval, rajzcsomaggal és uzsonnás dobozzal – akár 8–10 ezer forintból is kijöhet, ha akciós termékeket választunk. De ha mindehhez új iskolatáska, tornaruha és cipő is társul, a végösszeg 20–25 ezer forintra is emelkedhet. Egy ötödikes diák igényesebb felszerelése pedig akár 30 ezer forintba is kerülhet, főleg, ha márkás táskáról vagy geometriai eszközökről van szó.

A Lidl, az Interspar és az Auchan idén is széles választékkal és akciós ajánlatokkal készül, de az árak között jelentős különbségek lehetnek:

A Lidl a legalacsonyabb árkategóriában kínál termékeket,

az Interspar középkategóriás kínálattal van jelen,

míg az Auchan a márkás, prémium iskolaszerekre is fókuszál.

Az iskolakezdés tehát nemcsak izgalmat, hanem költséget is jelent – de a helyi iskolák és az országos programok is segítenek abban, hogy senki ne maradjon le az indulásnál. Ha jogosult vagy a támogatásra, ne felejts el időben lépni – és ha tudod, érdemes már most beszerezni, amit lehet, hiszen az akciós füzetek villámgyorsan elfogynak a polcokról.