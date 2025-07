185 ezer forintot fizettek ezért a húszforintosért - ez az oka

Első ránézésre egy teljesen hétköznapi érme bukkant fel a Vatera oldalán, ám a szemfülesek észrevehették: van benne valami különleges. Mi megmutatjuk, miben rejlik ez a különlegesség. Nem semmi áron kelt el a nem mindennapi húszforintos.

185 ezer forintért kelt el a Vaterán árusított húszforintos

Forrás: NumizPortal/Facebook

A húszforintos érme különlegessége

A szemfülesek észrevehették: ez az érme nem a hagyományos anyagból készült. Az érme ezüst színű volt, nem pedig a már jól megszokott arany-réz változat. Az érmére való licitálás az aukciós oldalon mindösszesen egy forintról indult. Pillanatok alatt beindult a licitálás, ugyanis felébresztette a gyűjtők fantáziáját e piciny változás. A tulajdonos által feltett néhány fotó alapján egyre többen kezdték el gyanítani, hogy az érme különleges lehet. Négy nap eltelte után szökött fel igazán a licitálás ára: ekkor már volt, aki 33 ezer forintot ígért a különleges húszforintosért. Ezután 40, majd 50 ezer forintra kúszott fel az ára. A licit utolsó öt percében a 150 ezres határt is átlépte, végül 185 200 foint értékben vitték el. A nem hétköznapi esetről bővebben a Promotions oldalán olvashat.

